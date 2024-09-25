うそ電話詐欺を未然に防いだとして、鹿児島銀行の行員に25日、感謝状が渡されました。ただ、鹿児島県内では今年、うそ電話などの詐欺被害が200件以上発生し、被害額は12億円を超えています。 感謝状が渡されたのは、鹿児島銀行東谷山支店の牧野ゆう子さんです。牧野さんは先月下旬、支店の窓口に1人で来た70代の女性が多額の現金を下ろそうとしているのを不審に感じ、警察に通報しました。 （牧野ゆう子さん）「『どのようなご利