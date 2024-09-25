北海道に次いで畜産の産出額が全国2位の鹿児島県。しかし、この10年で肉用牛を飼養する農家が4割近く減ったことが報告されました。 鹿児島県のおととしの畜産の産出額は3473億円と全国2位で、県の農業産出額のおよそ6割を占めています。 25日の県議会では、物価上昇による飼料の高騰などが県の基幹産業を担う農家を圧迫しているとして、県議から質問が出ました。 （寿肇県議）「特に家畜用飼料の価格は、2年間で38%上昇した。持