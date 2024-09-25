佐賀県で開かれる国民スポーツ大会は、来月の本会期を前に会期前競技が行われています。24日は新体操で県勢が入賞を果たしました。 今年から正式種目となった新体操少年男子。個人と団体の合計得点で順位を競います。 鹿児島県代表の鹿児島実業高校は、初日の個人。東凰雅キャプテンが、種目別のクラブでトップの得点をマーク。4種目の平均は全体4位で折り返します。 2日目の団体は、5人ひと組での演技。開催県・佐