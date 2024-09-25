前人未到の「50-50」を達成したドジャースの大谷翔平選手。その大谷選手が全国の子どもたちに送ったグローブを使って野球の楽しさを伝えようと、ホークスのレジェンドが立ち上がりました。 ■元木寛人アナウンサー「ありました、大谷選手のグローブです。」ドジャースの大谷翔平選手は、「野球しようぜ」というメッセージとともに全国の小学校におよそ6万個の“大谷グローブ”