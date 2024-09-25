26日の天気のポイントは「厳しい残暑戻る」です。天気は回復し、内陸を中心に厳しい残暑となるでしょう。25日の福岡・佐賀は雲の多い天気が続き、日中の最高気温は29℃前後で、真夏日の所は少なかったものの、湿度は高めで蒸し暑くなりました。まだまだ暑さが続きますが植物は秋の気配です。福岡市東区の海の中道海浜公園では、パンパスグラスが見頃を迎えています。パンパスグラスはススキの仲間のひとつで、一株一株が2～3