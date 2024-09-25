11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜）。9月16日（月・祝）の放送では、INIの活動で褒めてほしいことや頑張ったことに対して、郄塚先生が“ファンファーレ”を鳴らしました。この記事では、新曲「FIRST」について語ったパートを紹介します。INI&#37