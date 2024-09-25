秋田朝日放送 ２５日秋田県横手市大雄の田んぼで稲刈りをしていた７０代の男性が死亡しました。コンバインに巻き込まれたと見られます。 警察や消防によりますと亡くなったのは横手市大雄の農業安藤康一さん（７７）です。午前１１時すぎ横手市大雄の田んぼでコンバインが無人で走っているのを不審に思い様子を見に行った近所の人が「男性がコンバインに巻き込まれた跡があり意識・呼吸がない」と消防に通報しました。 安