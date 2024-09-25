大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月24日（火）（日本時間25日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 サンディエゴ・パドレス＠ドジャー・スタジアム＞ 大谷翔平（30）は本拠地ドジャースタジアムで行われたパドレスとの3連戦の初戦に「1番・DH」で出場。3打数1安打1得点1三振1四球 打率.301。 前日の23日に今季3度目、キャリア10度目となる週間MVPを獲得した大谷翔平。先週1週間では、打率.500、6本塁打、