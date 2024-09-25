欧州株下げ渋り、英ＦＴ指数は上げに転じる 東京時間19:18現在 英ＦＴＳＥ100 8298.67（+15.91+0.19%） 独ＤＡＸ18907.00（-89.63-0.47%） 仏ＣＡＣ40 7580.38（-23.63-0.31%） スイスＳＭＩ 12110.98（+62.13+0.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:18現在 ダウ平均先物DEC 24月限42576.00（-21.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5787.50（-