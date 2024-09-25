※この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。シン・ヘソンとカン・フンの初恋と、シン・ヘソンとイ・ジヌクの別れた恋人の嫌悪関係に見える愛が同時に繰り広げられ、甘い展開が予告された。韓国で9月24日に放送されたgenie TVオリジナル「私のヘリへ」第2話の視聴率は、ニールセン・コリア基準で首都圏基準2.4％、全国基準2.2％を記録した。この日の放送では、ヘリ（シン・ヘソン）がヒョノ（イ・ジヌク）に自