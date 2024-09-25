辞職、失職、それとも議会解散か…？24日の段階では、進退をめぐる判断について“ほぼ固まってきた”と話していた斎藤知事だったが。“斎藤構文”で多用される４つのキーワードタイムリミットが迫る25日の答えは、こうだった。兵庫・斎藤元彦知事：本当はきょう固まっていると言えれば良かったんですけど、まだ固まるには、完全に固まるには至っていない。その上で “苦しい胸の内”をこう打ち明けた。兵庫・斎藤元彦知事：今朝も