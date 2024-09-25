群馬・前橋市、多くの車が行き交う中で、直線道路を走っていたはずの車が突然、対向車線にはみ出し衝突しました。目撃者によると、車はガードレールにぶつかり、そのはずみで、対向車に衝突したのではないかといいます。実はこの場所、1年に3〜4階事故がある“事故多発地点”だといいます。そのワケは、道幅が関係していました。現在、この道路では道幅を広げる工事の途中。事故を起こした車と同じ方向から道路を通ると、事故現場