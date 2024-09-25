＜江戸川3日目（25日）＞ボートレース江戸川の第24回スカッとさわやか杯は25日、3日目を開催し、優勝戦進出のベスト6が出そろった。愛知支部124期の一色凌雅（25）は予選5走を3勝3着2回にまとめ、通算3回目の優出を果たした。3日目8R。2コースからコンマ04を踏み込むと、ジカ捲りを決めて予選を締めくくった。今節は7月21日のG2モーターボート大賞V（片橋幸貴）の51号機の後押しを受けてパワー全開。昨年7月28日のびわこ以来と