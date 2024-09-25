◇プロ野球セ・リーグ DeNAー巨人(25日、横浜スタジアム)9月はここまで23イニング連続無失点の巨人・戸郷翔征投手でしたが、3回に内野ゴロの間にランナーの生還を許し、DeNAに先制されました。この回先頭の梶原昂希選手にライト前ヒットで出塁を許すと、盗塁と牧秀悟選手のライトフライで、1アウト3塁とされます。続く佐野恵太選手のセカンドゴロの間に梶原選手に生還され、DeNAに先制点を献上しました。その後、オースティン選手