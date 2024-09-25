歌手の小柳ルミ子が24日に自身のアメブロを更新。高級ブランド『シャネル（CHANEL）』のバッグを手にした自身の全身ショットを公開した。【映像】小柳ルミ子（71） の180度開脚この日、小柳は「懐かしいスペイン旅」というタイトルでブログを更新し「アルバム整理してたら」「出て来る懐かしい写真が」と写真を公開。「皆さん覚えてますか？フジテレビの岸原さん 浅野さんと行った【サカ旅】〜スペインロケです」と説明し「フ