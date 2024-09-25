元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が24日に自身のアメブロを更新。肺炎が完治しているか確認するためCT検査を受けたことを報告した。【映像】抗がん剤治療で脱毛後の古村比呂7月30日のブログで、マックは「かなり酷い肺炎にかかっていました」と明かし「点滴生活開始」と報告。「7月忙しかったし移動に寝不足はもうすぐ50歳には少し体を酷使し過ぎましたね」と反省した様子で述べ「本当なら子どもたちと沖縄で夏休みを満