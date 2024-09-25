石川県輪島市の世界農業遺産「千枚田」です。地震からの復興半ばを襲った今回の豪雨。今後、どうなるのでしょうか。■能登豪雨輪島市で女性の遺体…不明者か25日朝、捜索現場で女性の遺体が見つかりました。豪雨に巻き込まれたとみられます。男性「まだ確認もできていないんですけど」現場に、女性の夫だと話す男性が駆け付けました。避難する前に、男性が車を高台に動かしている間に、妻が残る家が流されたといいます。男