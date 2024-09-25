防衛省は25日、1992年に初めてPKO（国連平和維持活動）でカンボジアに派遣された自衛隊の活動に関する行政文書について、外部からの情報公開請求に「不存在」と回答したが、実際には存在していたと明らかにした。防衛省によると、20年に「文書不存在」と回答したが、今年7月に同様の情報公開請求を受けて改めて探した結果、見つかったという。担当者は「適切に探索していれば見つけられるべきだった」としている。防衛省・自衛