作家・三島由紀夫に肉薄した表現性の強い写真集「薔薇刑（ばらけい）」などで知られ、写真文化の地位向上にも尽くした、写真家で文化功労者の細江英公（ほそえ・えいこう、本名細江敏廣〈ほそえ・としひろ〉）さんが16日、左副腎腫瘍（しゅよう）で死去した。91歳だった。葬儀は近親者で行った。喪主は長男賢治さん。舞踏家の土方巽を撮った代表作「鎌鼬（かまいたち）」の前で語る細江英公さん=2018年3月、東京都目黒区、大西若