Netflixシリーズ『地面師たち』に地面師グループの情報屋・竹下役で出演した北村一輝が9月25日に自身の公式Instagramを更新し、“地面師呑み”を開催したことを報告した。 参考：『地面師たち』はなぜ共感できる？好評の理由と現代に出現したことの意味を考える 投稿されたのは、北村と地面師グループの法律屋・後藤を演じたピエール瀧、地面師たちを追う刑事の下村辰夫（リリー・フランキ&