■「Creepy Nutsが『Venue101』に出演させていただくことになりました！」 Creepy Nutsの特別番組『Venue101 Presents Creepy Nuts THE LIVE』が、10月5日23時からNHK総合で放送される。 この番組は、毎週土曜23時から同局でオンエアされている音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番。 今回の特番では、2024年にドラマの主題歌として話題となった「二度寝」、そして世界的ヒット曲となった「BlingBang-Bang-Born」など数多くの