○古林紙 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.89％にあたる1万株(金額で1842万円)を上限に、9月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2024年9月25日］ 株探ニュース