【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■別冊付録にはUNISON SQUARE GARDENが登場！スピッツ『空の飛び方 30th Anniversary Edition』の完全レビューも 9月30日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2024年11月号の表紙画像とラインナップが公開された。 表紙巻頭には、あいみょんが登場。ニューアルバム『猫にジェラシー』のタイトルの理由から、今現在の心模様などを語ったロングインタビューを届ける