※10月11日、東証グロース市場に上場予定のオルツ [東証Ｇ]、10月16日～22日のいずれかの日に東証スタンダード市場に上場予定の日水コン [東証Ｓ]は25日、仮条件を発表した。 ●オルツ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月11日 事業内容：デジタルクローン P.A.I.の開発を最終目的とした 要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群 (Commu