タレントの羽賀研二こと、當眞美喜男容疑者が所有する不動産などを巡って、ウソの内容の登記した疑いで、暴力団幹部の男らとともに25日、愛知県警に逮捕されました。逮捕されたのは、タレントの羽賀研二こと當眞美喜男容疑者(63)と、六代目山口組弘道会の幹部・松山猛容疑者(69)ら男女7人です。警察によりますと7人は去年6月、當眞容疑者の所有する沖縄県の不動産などを巡って、ウソの内容の登記をした疑いが持たれています