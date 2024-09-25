河野太郎氏たびたび機能変更を繰り返し、その都度、物議を醸してきたSNSの「X」。そのオーナー、イーロン・マスク氏が、今度はブロック機能の仕様変更を発表した。ブロックしている相手からもこちらの投稿が見えるという、もはやブロックの意味をなさない仕様変更に、Xでは「ブロック改悪」がトレンド入りした。「これまでは、ある利用者がほかのユーザーをブロックした場合、その利用者の投稿はブロックされたユーザーから見え