コムタン（牛骨スープ）を作る気持ちでじっくり煮込まれた映画「普通の家族」が、公開される。24日、ソウル龍山（ヨンサン）区CGV龍山アイパークモールにて、映画「普通の家族」（監督：ホ・ジノ）のメディア向け試写会および記者懇談会が開催され、俳優のソル・ギョング、チャン・ドンゴン、キム・ヒエ、スヒョン、ホ・ジノ監督が出席した。10月9日に公開される映画「普通の家族」は、それぞれ異なる信念を持って生きてきた4人が