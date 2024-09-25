タレントのにしおかすみこ(49)が24日、都内で著書『ポンコツ一家2年目』(講談社)の発売記念イベントを行った。にしおかすみこコロナ禍で久々に実家に帰ったら「ゴミ屋敷化」し、大黒柱だった働き者の母の異変に同居を決めたにしおか。認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父……同書では泣ける家族と介護「2年目」の姿を描いている。9月20日の発売日を前に重版が決定し、Amazonでは介護カテゴリーでベストセラー1位になり滑り出