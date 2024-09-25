マイクロマガジン社が発刊する最強勘違いコメディファンタジー、GCノベルズ『嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜』(著：槻影／イラスト：チーコ)のTVアニメが2024年10月1日より放送開始されることを記念し、ノベルズとコミックスの連動フェアが2024年9月27日より開催される。『嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜』原作最新第12巻は9月30日、コミックス最新第10巻は9