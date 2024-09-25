遊園地「よみうりランド」は、2024年10月5日(土)〜27日(日)の土・日・祝日および31日(木)の計10日間、ハロウィンイベント「よみランハロウィン〜KAWAII大量発生〜」を開催する。今年は「KAWAII」をテーマに、ハロウィン限定のパレード「KAWAIIパレード」や、よみうりランドのマスコットキャラクター「グッド＆ラッキー」が登場するステージショーを開催。開催日は、仮装アイテム1点以上を身に着けるとワンデーパスが最大1,000円引