元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が17日、YouTubeチャンネル『解体慎書【宮本慎也公式YouTubeチャンネル】』で公開された動画「【初登場】長年のライバル元木大介と緊急合体!! 恩師だから言える巨人に起きたショート問題の舞台裏『門脇は◯◯するのが早すぎた』巨人優勝の可能性はズバリ!?」に登場。巨人・坂本勇人の衰えを感じた瞬間について語った。坂本勇人○坂本勇人と門脇誠のショート守備を比較今シーズン、門脇誠や