TOPPANとSprocketは9月25日、生成AIを活用して、企業のWebサイト全体のアクセス状況の把握からサイトを訪れるユーザー個々の行動までを幅広く分析し、Webサイトの改善を効率的に実現するデータ分析ツール「Sprocket Insights」を共同開発したことを発表した。9月中旬よりWebサイトを運用する企業向けに提供開始する。「Sprocket Insights」の導入イメージ○Sprocket Insightsの概要Sprocket Insightsは、Webサイトに簡単なタグを設