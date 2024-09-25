阿蘇市の阿蘇神社で25日、豊作に感謝する｢田実祭｣が行われ、流鏑馬が奉納されました。 田実祭は、阿蘇神社の農耕祭事の一つで国の重要無形民俗文化財に指定されています。25日は、神事や氏子たちによる｢願の相撲｣が奉納されました。この後、参道で流鏑馬が奉納されました。 鳥帽子に直垂姿、狩衣姿をした阿蘇神社流鏑馬射手会のメンバー9人が、長さ130メートルの参道を馬で駆け、3つの的に向かって次々と矢を放