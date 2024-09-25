彼氏の部屋を訪れた瞬間、何か違和感があった。その違和感は、もしかしたら浮気の証拠かも知れません。そこで今回は、男性が残しがちな「他の女の痕跡」を紹介します。｜香水の残り香部屋に入った瞬間、いつもと違う匂いがするのは、他の女性がいた痕跡かも。また、浮気相手とは体を密着させていることが考えられるので、体に相手の香りが移っていることも。明らかに彼のものではない、女性ものの香水の香りを感じたら、浮気を疑っ