Dragon Ashが、シングル「Straight Up feat. JESSE」を10月2日に配信リリースする。Dragon AshとThe BONEZ、両バンドのベーシストであるT$UYO$HIが旗頭を務めるこの度のプロジェクト。先に9か所、9公演行われるスプリットツアー＜The BONEZ × Dragon Ash “Straight Up” Tour＞の開催を発表、同時にThe BONEZにDragon AshのヴォーカリストKjをフィーチャーした楽曲「Straight Up feat. Kj」の配信リリースが行われた。“ロック界