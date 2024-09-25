プロレスラー・彩羽匠が25日にエックスを更新。現在Netflixで配信中のドラマ『極悪女王』に出演する剛力彩芽の“バックスピンキック”を称賛した。【動画】本当に初めて!?身体能力エグッ！剛力彩芽のバックスピンキックプロレスに憧れていた少女・松本香が、最強のヒールレスラー“ダンプ松本”になるまでを描いた『極悪女王』。同作で剛力は、長与千種とクラッシュギャルズを組んで一世風靡したライオネス飛鳥を演じてい