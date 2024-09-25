2021年に活動を終了した韓国の人気ガールズグループGFRIEND（ジーフレンド）が、2025年1月にデビュー10周年を記念して再結成すると24日、韓国メディアが一斉に報じた。 【写真】2021年5月活動終了時、GFRIENDが最後に公開した1枚 GFRIEND活動当時の所属事務所であったSOURCE MUSICは、「来年1月、GFRIENDがデビュー10周年を記念するプロジェクトでファンと再会する予定だ」と発表、グルӦ