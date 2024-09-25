◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-西武(25日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクのダウンズ選手が1軍昇格で即スタメン出場を果たすとメジャー仕込みの好守備を見せました。7月末にソフトバンクに加入した新助っ人のダウンズ選手。2022年にメジャー初昇格を果たし、レッドソックスで14試合に出場。その後、2023年にナショナルズに移籍し6試合に出場していました。ダウンズ選手はこの日、初昇格。「7番・セカンド」でスタメン出場す