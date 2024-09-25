外食大手すかいらーくホールディングス（ＨＤ）は２５日、傘下レストランでライスの価格を引き上げると発表した。コメの価格が上昇しているためで、ガストとバーミヤン、ジョナサン、夢庵、ステーキガストの５業態で２６日から値上げする。ガストでは、ライス単品やライスセットを税込み３０円上げる。無料だった大盛りは、普通盛りに５０円上乗せする。その他のレストランも３３〜５５円値上げする。コメの品薄状態は新米が