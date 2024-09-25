東京駅周辺のビル群国税庁は25日、2023年分の民間給与実態統計調査の結果を公表した。民間企業の社員やパート従業員らが1年間に得た給与の平均は前年比0.4％増の459万5千円で、3年連続で増加した。男性の平均は568万5千円、女性は315万8千円、正社員の平均給与は530万3千円、正社員以外は201万9千円でいずれも増加した。給与のうち賞与は71万4千円。前年比2千円減で、3年ぶりの減少となった。14の業種別で平均給与が最も高