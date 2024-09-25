【キーウ共同】AP通信は25日、トランプ前米大統領は訪米中のウクライナのゼレンスキー大統領と会う予定がないと報じた。トランプ陣営関係者の話としている。ゼレンスキー氏は対ロシア戦争終結に向けた計画をトランプ氏に伝えるとしていた。