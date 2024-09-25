国税庁が25日、民間企業で働く会社員やアルバイトなどの平均給与のデータを発表。2023年の年間の平均給与は約460万円で、2022年から2万円ほどアップして3年連続の上昇です。業界別にみると、最も高かったのが電気・ガス・熱供給・水道業で775万円。前の年からの伸び率も3.7％と高い水準でした。2位は、2,023年からマイナス0.6％の金融業、保険業の652万円。3位は、プラス2.7％となった情報通信業の649万円。7位までに入った業種の