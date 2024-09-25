「日本ハム−楽天」（２５日、エスコンフィールド）日本ハムは勝てばＣＳ進出が決まる一戦。２試合連続で１番に起用された郡司が期待に応えた。３点を先制されて迎えた三回、楽天先発・藤井の内角低めのスライダーを読み切ったかのように完璧に捉え、左翼席に運ぶ１２号ソロ。反撃ののろしを上げた。この日は鍵谷の引退試合として開催。「鍵谷さん、お疲れ様でした！」とコメントした。