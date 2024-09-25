堀未央奈さんが、自身のYouTubeチャンネルに『顔タイプエレガント/イエベ春/ブルベ夏/猫顔韓国メイク』の動画を投稿。メイクの様子を紹介してくれました。中には使用感がお気に入りの様子のアイテムも！【関連記事】堀未央奈「好きすぎて」ヘビロテしている愛用クッションファンデ■ファンデーション動画内に登場したのはこちら！Sulwhasoo/パーフェクティング クッション 7,080円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見る&#4361