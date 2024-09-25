１０月５日にアウェーで今シーズンの初戦を迎えるバスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは２５日、宇都宮市の二荒山神社で必勝祈願を行いました。 Ｂリーグ発足から９シーズン目となる今年の必勝祈願。二荒山神社に選手、スタッフが集まり、宇都宮の守り神に必勝と今年の無事を祈りました。 昨シーズンからほとんどのメンバーが残留し今シーズンの選手は１４人。若手の成長も