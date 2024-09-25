今月３０日まで行われている「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」に合わせ、「輝け下野エール大使」として活躍する下野市出身の姉妹レスラーが２５日、地元で一日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。 警察官の衣装で登場したのは、女子プロレスの人気団体・「スターダム」のプロレスラーとして活躍する３姉妹のうち長女で２０歳の羽南選手と双子の妹で１８歳の妃南選手の２人です。 姉妹は下野警察