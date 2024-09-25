水俣病被害者救済法（特措法）に基づく補償を受けられなかったとして、関西などの住民128人が国と熊本県、原因企業チッソに賠償を求めた訴訟の控訴審が25日、大阪高裁で始まった。一審・大阪地裁は全員を水俣病と認めたが、国は「民間医師による診断書の信用性を認めたのは不当だ」などと主張し、請求を退けるよう求めた。大阪地裁・高裁が入る庁舎=大阪市北区全国4地裁に集団訴訟が起こされ、熊本、新潟両地裁の判断は分かれ