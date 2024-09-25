シスレーから、華やかな目もとを演出する、リキッド アイシャドウ「フィト オンブル エクラ リキッド」の新色3色が登場。2024年10月1日に発売となる。■目もとを明るく彩る、軽やかでピュアな発色秋らしく深みのあるリッチな新カラー3色が登場。No.7 アンティーク ゴールド：アンティーク調のエレガントなゴールドブロンズ。No.8 スターダスト：洗練されたシルバーの輝きを放つトープカラー。No.9 プラム：ローズカラーのハイライ