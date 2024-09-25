セザンヌから、大人気の「セザンヌパールグロウハイライト」の限定色「SP2 ロマンスブルーム」が2024年11月上旬より数量限定で発売する。■限定カラー今秋も、贅沢な輝きを楽しめる特別な4色ハイライトから、限定色が登場。今回の限定色のテーマは花束。繊細なきらめきが印象的で、4色を混ぜて使用すると1色では表現できないような肌なじみの良さと透明感、自然な立体感を演出してくれる。■商品情報株式会社セザンヌ化粧品セザ