Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。 突然だが私はマッシュルームが大好き。「今日もマッシュルームを買うか」とスーパーに立ち寄ったら、なんか見たこともないほど馬鹿でかいマッシュルームが売られていた。度肝を抜かれた。 その名も「ギガマッシュルーム」。 ネーミングの雑さコミカルさも相まって、某配管工が主人公のゲームに出てくる1Pアップキノコ感がすごい。な